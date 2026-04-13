Le mercenaire et le fils de La Nuit

Le crépuscule tombe sur La Nuit Eternelle. Condamné à l'Exil pour ses crimes, Seth, un jeune mercenaire, sans attaches ni remords, est banni à La Nuit Eternelle, le royaume des vampires. Il y découvre un monde hostile aux humains qui le réduit en esclavage et n'a alors plus qu'une idée en tête : s'enfuir pour retourner en territoire humain et se venger de ceux qui l'ont trahi. En attendant d'y arriver, il doit apprendre à survivre au sein d'une société accablée par une pénurie de sang où il n'est qu'une proie. Mais il va trouver en son mystérieux maître un allié inattendu, et renouer avec des sentiments qui lui étaient devenus étrangers : la compassion, l'amitié et peut-être même l'amour. Parviendra-t-il à s'échapper ou trouvera-t-il sa place dans ce royaume empli de dangers, où des menaces de guerre grondent ? #Vampire #Mercenaire #Révolte #Oppression #EnemiesToLovers