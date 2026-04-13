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Le mercenaire et le fils de La Nuit

Selena Morrigane

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Le crépuscule tombe sur La Nuit Eternelle. Condamné à l'Exil pour ses crimes, Seth, un jeune mercenaire, sans attaches ni remords, est banni à La Nuit Eternelle, le royaume des vampires. Il y découvre un monde hostile aux humains qui le réduit en esclavage et n'a alors plus qu'une idée en tête : s'enfuir pour retourner en territoire humain et se venger de ceux qui l'ont trahi. En attendant d'y arriver, il doit apprendre à survivre au sein d'une société accablée par une pénurie de sang où il n'est qu'une proie. Mais il va trouver en son mystérieux maître un allié inattendu, et renouer avec des sentiments qui lui étaient devenus étrangers : la compassion, l'amitié et peut-être même l'amour. Parviendra-t-il à s'échapper ou trouvera-t-il sa place dans ce royaume empli de dangers, où des menaces de guerre grondent ? #Vampire #Mercenaire #Révolte #Oppression #EnemiesToLovers

Par Selena Morrigane
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Selena Morrigane

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Le mercenaire et le fils de La Nuit

Selena Morrigane

Paru le 13/04/2026

509 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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Scannez le code barre 9791038168527
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