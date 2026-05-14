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#Essais

En chemin vers soi

Julien Peron

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6 escales vers le bonheur... Connaissez-vous ce sentiment ? Cette impression soudaine de " sonner juste ", d'être profondément en phase avec vous-même. Tout à coup, vous vous sentez juste bien. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en accord avec les personnes qui vous entourent, et vos désirs et vos sentiments sont en osmose avec ce que vous faites ou entreprenez. Cette aptitude à vivre en accord avec soi ne relève ni de la magie ni d'un heureux hasard : elle peut se cultiver, s'apprendre, se nourrir. Plutôt que de proposer une recette toute faite pour devenir la meilleure version de vous-même - illusion que le livre se garde bien d'entretenir -, Julien Peron vous propose un voyage intérieur en 6 escales pour tendre vers une vie plus alignée, avec, en chemin : le voyage, le sommeil, l'alimentation, le sport, l'alignement corps et esprit et notre lien avec la nature. A travers l'expérience personnelle de l'auteur et les outils qu'il a mis en place dans son quotidien, ce livre offre des pistes concrètes pour avancer, pas à pas, vers une vie plus éclairée, plus alignée, plus consciente. Et si ce livre arrivait dans vos mains pile au bon moment ?

Par Julien Peron
Chez Eyrolles

|

Auteur

Julien Peron

Editeur

Eyrolles

Genre

Connaissance de soi

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En chemin vers soi

Julien Peron

Paru le 14/05/2026

240 pages

Eyrolles

7,90 €

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