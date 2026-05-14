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La communication énergétique

Catherine Amberny

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Et si la véritable communication allait bien au-delà des mots ? A chaque instant, bien souvent sans en avoir conscience, nous émettons et recevons des informations sous forme d'énergie : nos pensées, nos émotions, nos intentions créent un champ vibratoire qui influence nos relations, notre bien-être et notre connexion au monde. Dans La communication énergétique, découvrez comment affiner cette perception subtile et transformer vos interactions au quotidien. Grâce à des explications claires, des exercices pratiques et des méditations guidées, vous apprendrez à : percevoir et harmoniser votre propre champ énergétique ; décrypter les échanges invisibles qui se jouent dans chaque relation ; vous protéger des influences négatives tout en restant ouvert aux autres ; approfondir vos connexions, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou spirituelles ; vous relier à la conscience universelle et à l'énergie du vivant sous toutes ses formes. Accessible à tous, ce livre offre un véritable voyage intérieur pour retrouver l'harmonie, la présence et l'authenticité dans vos relations, avec vous-même, les autres et l'univers. Entrez dans la danse vibratoire de la vie et laissez rayonner votre véritable énergie.

Par Catherine Amberny
Chez Eyrolles

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Auteur

Catherine Amberny

Editeur

Eyrolles

Genre

Esotérisme

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La communication énergétique

Catherine Amberny

Paru le 14/05/2026

Eyrolles

14,00 €

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Scannez le code barre 9782416024641
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