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#Roman francophone

La baronne perchée

Delphine Bertholon

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Un briquet pour allumer le feu, des réserves de nourriture, quelques vêtements, une gourde d'eau. Pendant que ses amis s'élancent vers les destinations estivales, Billie, elle, choisit une autre échappée. Fascinée par Le Baron perché d'Italo Calvino, elle s'installe dans une cabane perchée entre les branches, au coeur d'un parc forestier abandonné, face à l'immensité de l'océan. Mais que fuit-elle au juste ? Peut-être l'indifférence de Léo, son père, prisonnier de son propre chagrin depuis si longtemps. Quand ce dernier découvre l'absence de sa fille, la panique le submerge. Où chercher ? Comment la retrouver ? Le fossé qui les sépare s'est creusé au fil des silences et des non-dits. Pendant ce temps, Billie, blottie dans son refuge de bois et de feuilles, voit approcher un inconnu. Cet homme ne la cherche pas par hasard : il a ses propres raisons, ses propres secrets. Avec une écriture à la fois délicate et puissante, Delphine Bertholon nous offre, à travers La Baronne perchée, une vibrante célébration de la jeunesse et de son énergie indomptable. Un roman touchant, qui interroge nos racines - ces liens invisibles qui, selon les jours, nous soutiennent ou nous entravent.

Par Delphine Bertholon
Chez Libretto

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Auteur

Delphine Bertholon

Editeur

Libretto

Genre

Littérature française

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La baronne perchée

Delphine Bertholon

Paru le 14/05/2026

208 pages

Libretto

10,30 €

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