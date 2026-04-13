Un commissaire qui a connu des affaires plus simples. Bill, un policier en Harley qui mène ses enquêtes à tout berzingue. Gégé son adjoint cocasse qui pose des questions au mauvais moment. Et au bout de la bande magnétique, une voix qui ricane : Signé Radarax. Ancien pensionnaire d'un établissement spécialisé - tendance camisole chic - Radarax nourrit une haine tenace pour les motards. Une vocation. Il avait déjà innové en fixant des mitrailleuses sur des radars automatiques pour "réguler le trafic". La justice a appelé ça tentative d'homicide. Lui parle de civisme actif. Le voilà dehors, évadé, et déterminé à se venger. L'infâme Radarax sème à nouveau la panique chez les motards... Dans ce feuilleton radiophonique adapté en livre, les répliques fusent plus vite que les PV, l'absurde fait loi et la folie a le sens de l'organisation. Les gardiens de la paix vont devoir démêler le vrai du délire... à moins que ce soit l'inverse.