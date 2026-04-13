Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Signé Radarax

Jean-Marc Demetz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un commissaire qui a connu des affaires plus simples. Bill, un policier en Harley qui mène ses enquêtes à tout berzingue. Gégé son adjoint cocasse qui pose des questions au mauvais moment. Et au bout de la bande magnétique, une voix qui ricane : Signé Radarax. Ancien pensionnaire d'un établissement spécialisé - tendance camisole chic - Radarax nourrit une haine tenace pour les motards. Une vocation. Il avait déjà innové en fixant des mitrailleuses sur des radars automatiques pour "réguler le trafic". La justice a appelé ça tentative d'homicide. Lui parle de civisme actif. Le voilà dehors, évadé, et déterminé à se venger. L'infâme Radarax sème à nouveau la panique chez les motards... Dans ce feuilleton radiophonique adapté en livre, les répliques fusent plus vite que les PV, l'absurde fait loi et la folie a le sens de l'organisation. Les gardiens de la paix vont devoir démêler le vrai du délire... à moins que ce soit l'inverse.

Par Jean-Marc Demetz
Chez Editions de la Plume de Chat

|

Auteur

Jean-Marc Demetz

Editeur

Editions de la Plume de Chat

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Signé Radarax par Jean-Marc Demetz

Commenter ce livre

 

Signé Radarax

Jean-Marc Demetz

Paru le 23/03/2026

178 pages

Editions de la Plume de Chat

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488140782
9782488140782
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.