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Des bordels aux forums

Zéromacho

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Les hommes qui paient pour un acte sexuel sont des millions en France. On les connaît mal, car ils sont dans l'angle mort des recherches sur la prostitution. Les membres de Zéromacho sont tombés par hasard sur un forum où des hommes échangent à propos de "? salons de massage ? " asiatiques de Paris qui sont des lieux de prostitution. Des milliers de messages qu'ils ont lus, ils ont tiré de nombreuses informations sur ces lieux illégaux ayant pourtant pignon sur rue, et sur ces hommes qui, en infraction avec la loi Olivier-Coutelle de 2016 "? visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ? ", paient des femmes, chinoises ou thaïlandaises, pour des actes sexuels. Ce livre en présente la synthèse.

Par Zéromacho
Chez La Trêve éditions

|

Auteur

Zéromacho

Editeur

La Trêve éditions

Genre

Sociologie

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Des bordels aux forums

Zéromacho

Paru le 13/04/2026

204 pages

La Trêve éditions

16,00 €

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Scannez le code barre 9782487991064
9782487991064
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