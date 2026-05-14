La très belle histoire du oui de Marie

L'ange Gabriel annonça à une jeune fille de Nazareth qu'elle allait être la mère du fils de Dieu, Jésus. Marie fut bouleversée mais elle répondit "oui" avec confiance. Marie apprit à Jésus à aimer Dieu de tout son coeur, à prier. Elle savait que viendrait un jour où elle devrait offrir son fils au monde. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont fascinés par les histoires de la Bible... et remuent beaucoup à la messe ! Ces charmants albums cartonnés permettront aux petits lecteurs de 0 à 3 ans de découvrir les grands récits bibliques et aux parents de gagner quelques instants de calme !