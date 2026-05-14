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#Roman francophone

Nicolas et Alix

Blanche Rivière, Alessandra Fusi

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Rien ne prédestinait Alix, pieuse princesse allemande de Hesse et petite-fille de la reine Victoria, à devenir tsarine de toutes les Russies. Ni l'ambition de l'épouse du tsar Alexandre III cherchant le meilleur parti pour son fils Nicolas, ni les contractions violentes de la politique internationale se préparant à accoucher de la Première Guerre mondiale. Et pourtant... Il aura suffi d'un simple regard échangé à l'adolescence pour que s'allume en secret la flamme d'un futur mariage d'amour. Alix, devenue Alexandra en même temps qu'elle se convertit à l'orthodoxie pour épouser le futur Nicolas II, deviendra une épouse aimante et fidèle qui donnera au tsar cinq beaux enfants. Et même lorsque l'impitoyable tempête de la révolution russe se déchaînera, Alix et Nicolas chercheront jusqu'au bout à préserver leur famille et à puiser dans leur amour mutuel la force d'espérer.

Par Blanche Rivière, Alessandra Fusi
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Blanche Rivière, Alessandra Fusi

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

XXe siècle

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Nicolas et Alix

Blanche Rivière, Alessandra Fusi

Paru le 28/05/2026

348 pages

Editions Emmanuel

17,00 €

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