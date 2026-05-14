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#Roman francophone

Morgane

Pierre Mikaïloff

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Morgane survit à Paris entre petits boulots et aventures toxiques. Jusqu'à l'irruption brutale de sa mère, Inès, qui débarque de New York après 19 ans d'absence. Ex-top model qui a connu son heure de gloire, Inès a été ruinée par un escroc international, Stan Cox. La cohabitation fille-mère tourne au duel à fleuret moucheté autour d'un enjeu : un bellâtre bas de plafond qui va délaisser la fille pour embarquer la mère. Commence un road-trip où Morgane, accompagnée par un critique rock lui aussi plumé par Cox, va assembler les pièces du puzzle jusqu'au dénouement en forme de feu d'artifice hilarant et tragique.

Par Pierre Mikaïloff
Chez Héliopoles

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Auteur

Pierre Mikaïloff

Editeur

Héliopoles

Genre

Littérature française

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Morgane

Pierre Mikaïloff

Paru le 14/05/2026

131 pages

Héliopoles

17,00 €

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