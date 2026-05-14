Morgane survit à Paris entre petits boulots et aventures toxiques. Jusqu'à l'irruption brutale de sa mère, Inès, qui débarque de New York après 19 ans d'absence. Ex-top model qui a connu son heure de gloire, Inès a été ruinée par un escroc international, Stan Cox. La cohabitation fille-mère tourne au duel à fleuret moucheté autour d'un enjeu : un bellâtre bas de plafond qui va délaisser la fille pour embarquer la mère. Commence un road-trip où Morgane, accompagnée par un critique rock lui aussi plumé par Cox, va assembler les pièces du puzzle jusqu'au dénouement en forme de feu d'artifice hilarant et tragique.
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