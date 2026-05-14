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Vers les îles Eparses

Olivier Rolin

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Naviguant vers les îles Eparses du canal du Mozambique, je fais deux voyages en un seul. L'un me mène vers l'éblouissement d'une nature presque vierge : poissons aux couleurs et dessins extravagants, tortues marines, crustacés chamarrés et biscornus, grands papillons migrateurs, vols stridents de milliers d'oiseaux... profusion inouïe, fantasmagorie de formes baignées dans les " bleuités, délires " qu'évoque le poème le plus connu de Rimbaud. Intérieur et ironique, moins exaltant, l'autre voyage est presque le contraire du premier : passager insolite à bord d'un bateau dont les marins ont l'âge parfois d'être mes petits-enfants, ce n'est pas seulement vers les îles que je navigue, mais vers l'état fragile et un peu ridicule de vieux. Habitué à mon apparence, je ne me suis pas vu me transformer en cet être de papier mâché en qui les autres identifient immédiatement un semi-vivant. L'océan Indien sera pour moi la mer de la Sénilité... Parfois cela m'amuse, pas toujours — j'espère en tout cas en faire sourire le lecteur. O. R.

Par Olivier Rolin
Chez Editions Verdier

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Auteur

Olivier Rolin

Editeur

Editions Verdier

Genre

Récits de voyage

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Vers les îles Eparses

Olivier Rolin

Paru le 14/05/2026

128 pages

Editions Verdier

10,00 €

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