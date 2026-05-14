Face à Dieu

"Ces pages sont plus qu'un enseignement sur la prière, ces pages chantent le secret de la beauté, celle qui irradie le coeur de l'homme rendu à sa vérité. Elles font entendre l'émerveillement de celui qui les a écrites devant une telle beauté". "Bienheureux ces pauvres de Dieu qui habitent là où ils prient, en ce sanctuaire qui est tout autant la demeure de Dieu que la leur. Ils sont nos prophètes. Ils donnent à voir ce lieu qui n'est ni sur une montagne, ni à Jérusalem (Jn 4, 21), mais dans le Christ lui-même, chemin, vérité et vie. Tout priant en esprit et en vérité y habite, qu'il le sache ou non. Il est alors au coeur de l'Eglise". "Sur sa montagne, le chartreux, par vocation, manifeste la beauté et la vérité de ce sanctuaire. Son existence le montre à celui qui y habite sans s'en douter, au milieu des villes ou dans les campagnes.