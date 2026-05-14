Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Face à Dieu

Augustin Guillerand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ces pages sont plus qu'un enseignement sur la prière, ces pages chantent le secret de la beauté, celle qui irradie le coeur de l'homme rendu à sa vérité. Elles font entendre l'émerveillement de celui qui les a écrites devant une telle beauté". "Bienheureux ces pauvres de Dieu qui habitent là où ils prient, en ce sanctuaire qui est tout autant la demeure de Dieu que la leur. Ils sont nos prophètes. Ils donnent à voir ce lieu qui n'est ni sur une montagne, ni à Jérusalem (Jn 4, 21), mais dans le Christ lui-même, chemin, vérité et vie. Tout priant en esprit et en vérité y habite, qu'il le sache ou non. Il est alors au coeur de l'Eglise". "Sur sa montagne, le chartreux, par vocation, manifeste la beauté et la vérité de ce sanctuaire. Son existence le montre à celui qui y habite sans s'en douter, au milieu des villes ou dans les campagnes.

Par Augustin Guillerand
Chez Editions Sainte-Madeleine

|

Auteur

Augustin Guillerand

Editeur

Editions Sainte-Madeleine

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Face à Dieu par Augustin Guillerand

Commenter ce livre

 

Face à Dieu

Augustin Guillerand

Paru le 14/05/2026

138 pages

Editions Sainte-Madeleine

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372880633
9782372880633
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.