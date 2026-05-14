La méthode de Validation®, élaborée par Naomi Feil, est reconnue mondialement comme une approche efficace pour communiquer avec les personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs, "valider" leurs émotions et réagir à leurs comportements difficiles. A travers des outils précieux et des études de cas, apprenez comment : utiliser la Validation® dans divers contextes de soin ; choisir les stratégies les plus adaptées à chaque situation ou phase ; développer une relation basée sur l'empathie ; découvrir le sens caché derrière les comportements troublants ; comprendre que toute communication, verbale ou non, a un sens. Résultats concrets / Les personnes âgées expriment moins de colère et d'anxiété, ce qui diminue le recours aux contentions chimiques et physiques. Elles communiquent plus librement et plus souvent. Leur mobilité s'améliore et leur estime de soi s'accroît. Les équipes soignantes éprouvent un plus grand sentiment d'accomplissement au travail et se sentent mieux préparées à gérer les situations difficiles. - Les familles comprennent mieux leur proche, trouvent de nouvelles façons de créer le lien. Découvrez : de nouveaux témoignages et un vocabulaire plus adapté ; une méthode unique, pratiquée depuis 60 ans ; des dizaines de cas concrets ; des témoignages francophones inédits en ligne.