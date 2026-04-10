Dans un Paris dévasté par la crue de 1910 se mêlent les destins de quatre femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Janvier 1910, Paris est frappé de plein fouet par une catastrophe naturelle baptisée la Crue du Siècle. Pendant plus de trois semaines, la moitié de la capitale est sous l'eau. Au coeur de cet évènement tragique, les destins de quatre femmes se trouvent bouleversés et réunis. Issues de milieux sociaux différents, nos héroïnes éprouvent toutes le même désir d'accomplissement personnel et vont décider de lutter pour leur survie et leur liberté au sein d'un monde masculin qui les opprime. Elles se retrouveront dans l'immeuble où habitent la famille Ribojad et leur fille Madeleine, qui se rêve météorologue, véritable lanceuse d'alerte. Au dernier étage, dans une chambre de bonne, Jeanne, jeune provinciale qui ne vit que pour le théâtre, récite ses tirades aux clients qui arrondissent ses fins de mois. Au rez-de-chaussée, la concierge est la mère de Suzanne, une femme courageuse qui tente de fuir un mari alcoolique et violent avec ses enfants. Il y a aussi Adèle, comédienne anglaise et métisse qui vient chercher des réponses sur son père... A la Comédie Française, autre lieu de rendez-vous emblématique, Adèle joue, et Jeanne, l'habille... mais bientôt la Crue va transformer le bâtiment en centre d'hébergement pour les sinistrés et devenir le théâtre de bien des drames, des rebondissements et des révélations... Entre amours interdits, changement radical de vie et émancipation, La Crue nous plonge dans la société parisienne du début du XXe siècle où le féminisme commence à s'exprimer et les femmes à revendiquer leur place dans la société.