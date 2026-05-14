Clara, 36 ans, a renoncé à l'amour. Costumière de cinéma, elle est heureuse de son métier et de sa vie, même si le fond de tristesse n'est jamais loin. Dans le Marais, elle voit une exposition sur la vie viennoise dans les années 30. Une photo arrête son regard, un beau jeune homme. Et si, par quelque décalage spatio-temporel, il aurait dû être l'amour de sa vie ? A quelques mètres, elle découvre une porte, et s'engouffre dans un dédale devenu labyrinthe. Elle va cheminer dans ces profondeurs, jusqu'à se retrouver enfin à l'air libre, sur ce qu'elle croit être un gigantesque plateau de cinéma, un film sur les années 30. Mais ce n'est pas un film, elle est à Vienne, et en 1937... "La folie nous guette, mon amour" est un roman espiègle, triste, léger, profond. Un roman qui ne s'interdit rien. L'histoire émouvante d'un amour qui défie le temps et ne connaît pas de fin.