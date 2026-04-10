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Change ton scénario de vie

Lorraine Bourcier-Laurant

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Trouve ta voie vers la paix intérieure grâce à l'expérience personnelle et l'expertise d'une psy ! Tu te sens parfois seul(e) et démuni(e), sans trop savoir comment avancer pour vivre des relations plus harmonieuses et contribuer à plus de paix dans ce monde en profonde mutation ? Bonne nouvelle : le changement est possible, et il commence en toi ! A travers des anecdotes personnelles, des exercices concrets et des éclairages théoriques, Lorraine Bourcier-Laurant t'invite à quitter les rives du doute pour t'envoler vers une vie pleine de sens, grâce à des petits pas simples à intégrer au quotidien. Conçu comme un compagnon de route, ce livre te guide dans une grande odyssée en quatre escales : ouvrir les yeux, élargir son champ de perception, se percevoir autrement et, enfin, dialoguer avec soi et les autres. Entre humour, authenticité et bienveillance, cet ouvrage te propose d'expérimenter une autre façon d'être au monde, plus consciente, plus libre, plus vivante.

Par Lorraine Bourcier-Laurant
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Lorraine Bourcier-Laurant

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Réussite personnelle

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Change ton scénario de vie

Lorraine Bourcier-Laurant

Paru le 10/04/2026

224 pages

Editions Jouvence

16,95 €

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Scannez le code barre 9782889840823
9782889840823
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