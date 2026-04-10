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Yano, une vie ordinaire Tome 4

Tamura Yui, Yui Tamura

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Les vacances d'été sont terminées et le nouveau semestre commence ! D'une part, la coach de base-ball va avouer ses sentiments à Hashiba. D'autre part, l'anniversaire de Yano et son rendez-vous avec Yoshida à la maison approche. Il l'appréhende car il sent son coeur s'emballer lorsqu'il la regarde et ne comprend pas trop pourquoi. Et enfin, qui dit fin des vacances d'été dit... fête de l'école ! Autant dire que cette deuxième année de lycée réserve bien des grands moments (ordinaires...) pour Yano et ses amis !

Par Tamura Yui, Yui Tamura
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Tamura Yui, Yui Tamura

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Yano, une vie ordinaire Tome 4

Tamura Yui, Yui Tamura trad. Lucie Ternisien

Paru le 10/04/2026

176 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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