Yano, une vie ordinaire Tome 4

Les vacances d'été sont terminées et le nouveau semestre commence ! D'une part, la coach de base-ball va avouer ses sentiments à Hashiba. D'autre part, l'anniversaire de Yano et son rendez-vous avec Yoshida à la maison approche. Il l'appréhende car il sent son coeur s'emballer lorsqu'il la regarde et ne comprend pas trop pourquoi. Et enfin, qui dit fin des vacances d'été dit... fête de l'école ! Autant dire que cette deuxième année de lycée réserve bien des grands moments (ordinaires...) pour Yano et ses amis !