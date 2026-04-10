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Comment lire la Bible ?

Porta Fidei

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La Bible connaît actuellement un fort surcroît d'intérêt. De nombreux jeunes en quête de sens n'hésitent pas à s'en procurer une pour se renseigner sur la foi, avant même, souvent, de passer rencontrer des chrétiens en paroisse. Mais ils se retrouvent alors vite confrontés à la difficulté que représente la lecture de ce livre si complexe. Cet ouvrage écrit par Porta Fidei, un collectif de jeunes influenceurs catholiques, se propose de leur fournir les fondations nécessaires pour s'y repérer avec profit, des questions les plus factuelles (qui en est l'auteur ? ) aux sains principes de lecture (à commencer par le rejet du littéralisme). Ecrit par des jeunes pour des jeunes, ce petit livre deviendra un outil indispensable à beaucoup d'entre eux qui cheminent vers le Christ.

Par Porta Fidei
Chez Mame

|

Auteur

Porta Fidei

Editeur

Mame

Genre

Prière et spiritualité

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Comment lire la Bible ?

Porta Fidei

Paru le 10/04/2026

96 pages

Mame

12,00 €

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