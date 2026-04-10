Comment lire la Bible ?

La Bible connaît actuellement un fort surcroît d'intérêt. De nombreux jeunes en quête de sens n'hésitent pas à s'en procurer une pour se renseigner sur la foi, avant même, souvent, de passer rencontrer des chrétiens en paroisse. Mais ils se retrouvent alors vite confrontés à la difficulté que représente la lecture de ce livre si complexe. Cet ouvrage écrit par Porta Fidei, un collectif de jeunes influenceurs catholiques, se propose de leur fournir les fondations nécessaires pour s'y repérer avec profit, des questions les plus factuelles (qui en est l'auteur ? ) aux sains principes de lecture (à commencer par le rejet du littéralisme). Ecrit par des jeunes pour des jeunes, ce petit livre deviendra un outil indispensable à beaucoup d'entre eux qui cheminent vers le Christ.