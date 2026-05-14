Enfance et handicap

Les enfants en situation de handicap sont-ils reconnus comme des enfants à part entière - ou avant tout comme des handicapés ? Que signifie grandir en marge de la norme ? Ces questions troublantes traversent l'histoire des perceptions, des politiques et des pratiques qui entourent l'enfance en situation de handicap. Invisibilisés, vulnérabilisés ou perçus à travers leur déficience, les enfants handicapés peinent encore à être reconnus comme sujets de droits, plutôt qu'objets de soins. A travers une approche historique, sociale et politique, cet ouvrage met en lumière les parcours des jeunes polyhandicapés, des fi lles handicapées et des enfants autochtones et racisés. La scolarisation, les réseaux familiaux d'entraide et les représentations du handicap sont autant de thématiques abordées, avec une ouverture sur différentes perspectives internationales, de l'Afrique du Nord au Japon. En croisant les études du handicap, de la psychiatrie et de la surdité, ce livre propose une perspective inédite sur l'enfance handicapée et les barrières qui l'entourent. Une lecture essentielle pour repenser l'inclusion et apporter un nouveau regard sur les enfants handicapés.