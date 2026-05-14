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#Roman étranger

Pièce montée

Margaret Kennedy

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Melissa Hallam et Lucy Carmichael se rencontrent, étudiantes, à Oxford, et se lient d'une amitié complice et joyeuse. Ensemble, elles forment un duo redoutable face aux garçons, car le mariage reste la grande affaire des jeunes filles bien élevées. Mais Lucy fait la connaissance, lors d'une soirée où Melissa n'est pas, de l'explorateur Patrick Reilly. Il est plus âgé, il a vécu, il est irrésistible. Surtout, il veut l'épouser. Le mariage n'aura pourtant pas lieu. Lucy, abandonnée à l'église, prend alors un poste d'enseignante à l'Institut artistique de Ravonsbridge, fondé par un magnat de l'industrie automobile philanthrope. Dans cette bourgade industrielle, la ville basse, populaire et ouvrière, côtoie la ville haute, et Lucy est bientôt plongée dans un chaudron explosif où se déploie une savoureuse comédie humaine, entre frustrations, ambitions, rapports de classes, mesquineries et autres étroitesses, mais aussi nouvelles amitiés, entraide, générosité. En merveilleuse sondeuse d'âmes, Margaret Kennedy multiplie les clins d'oeil à Jane Austen et, faisant le portrait d'une héroïne lumineuse, met à l'honneur l'amitié entre femmes.

Par Margaret Kennedy
Chez Editions de La Table Ronde

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Auteur

Margaret Kennedy

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Pièce montée

Margaret Kennedy trad. Denise Van Moppès, Zoé Gindre

Paru le 14/05/2026

432 pages

Editions de La Table Ronde

24,00 €

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