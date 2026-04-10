Histoires inouïes du Pays Catalan

Situé à la croisée de tant de chemins et de rivages, le Pays Catalan a hérité d'un passé très fertile et haut en couleurs. Dans cet ouvrage, Hélène Legrais a ainsi sélectionné les histoires les plus folles qui ont émaillé la vie de cette région ; cent histoires rigoureusement véridiques dont elle raconté certains épisodes à l'antenne d'Ici Roussillon. En Pays Catalan, savez-vous qu'à la veille de son inauguration, une ligne ferroviaire provoqua une catastrophe terrible qui enflamma la chambre des députés, qu'un mutin né à Perpignan devint une véritable icône en Russie, qu'une des toutes premières grèves de femmes en France vit le jour à la gare de Cerbère ? Ecrits avec un suspense haletant, ces récits sont peu connus du grand public, car Hélène Legrais est allée dépoussiérer les archives, percer des secrets... Elle nous raconte l'histoire de ce journaliste perpignanais qui fit sauter la République Française, de cette gitane désargentée qui devint une légende du music-hall ou encore l'énigme de cet enfant emmuré vivant dans une prison d'Etat catalane... Prêts à dévorer tous ces récits ?