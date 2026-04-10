Si l'écrivain Robert Louis Stevenson est célèbre pour ses romans L'Ile au trésor ou encore L'étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, on ignore bien souvent son aventure palpitante sur les rivières et canaux du Nord. En 1876, âgé de 26 ans, il embarque à bord d'un modeste canoë - en compagnie de son ami Sir Walter Simpson - pour sillonner et affronter 280 kilomètres de cours d'eau ! L'originalité de cet ouvrage est de suivre, 150 ans après, le fil de cette longue descente et ses nombreuses péripéties. Accompagnée de photos, l'aventure démarre d'Anvers, lieu de départ de Stevenson, puis file dans la région Nord avec la rivière La Sambre, puis l'Aisne et l'Oise, jusqu'à Grez-sur-Loing, lieu où il rencontrera sa future femme. Un périple passionnant et saisissant !