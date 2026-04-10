La bouchère

Le jour, elle prépare du kimchi pour sa famille. La nuit, elle affûte son couteau pour tuer. Depuis la mort de son mari et la perte de son emploi dans une boucherie de Séoul, Mme Shim se retrouve seule avec ses deux enfants et un réfrigérateur à remplir. Lorsqu'elle tombe sur une mystérieuse petite annonce qui promet soixante-dix millions de wons pour devenir tueuse à gages, elle décide de tenter sa chance. Elle qui a passé tant d'années à découper de la viande manie la lame avec une précision redoutable... En plus, qui soupçonnerait une femme au foyer, discrète et sans histoire ?