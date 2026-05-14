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Le Siège de Leningrad

Sarah Gruszka

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Le siège que subit Leningrad (Saint-Pétersbourg) durant près de 900 jours, entre septembre 1941 et janvier 1944, est l'un des épisodes les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. A Leningrad, les nazis appliquent une politique d'anéantissement qui fait près d'un million de victimes civiles. Les assiégés se trouvent confrontés à la barbarie du Reich, mais aussi à l'environnement coercitif du régime stalinien. Leur lutte pour la survie se fait dans des conditions de famine extrême, de froid, de ténèbres et d'isolement. Longtemps censuré par la propagande soviétique, puis mythifié dans la Russie poutinienne, cet épisode est révélateur des tensions qui entourent la mémoire de la guerre en Russie. A l'histoire militaire et stratégique, Sarah Gruszka ajoute une approche inédite en étudiant, à partir de journaux intimes, la vie, les émotions, les difficultés et les espoirs des assiégés eux-mêmes.

Par Sarah Gruszka
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Sarah Gruszka

Editeur

Editions Tallandier

Genre

ouvrages généraux

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Le Siège de Leningrad

Sarah Gruszka

Paru le 07/05/2026

352 pages

Editions Tallandier

11,00 €

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