J'ai toujours rêvé d'être un fermier

Comment concilier l'amour d'un terroir - "la chalosse" , "l'Armagnac" - et l'appel de l'aventure ? Fils de paysan, Jean Harambat évoque son passé familial, qui explique pourquoi il a fait l'acquisition d'une vieille ferme en Gascogne, non loin de l'endroit où il est né. Puis raconte le quotidien de la rénovation de cette maison du laboureur, au fil des saisons. Un récit intime, émouvant et drôle, sur cette aventure du quotidien, la tentative de sauver ce qui reste, d'être attentif à des choses toujours là : des liens familiaux, des savoir-faire, des paysages...