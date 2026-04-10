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#Roman francophone

J'ai toujours rêvé d'être un fermier

Jean Harambat

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Comment concilier l'amour d'un terroir - "la chalosse" , "l'Armagnac" - et l'appel de l'aventure ? Fils de paysan, Jean Harambat évoque son passé familial, qui explique pourquoi il a fait l'acquisition d'une vieille ferme en Gascogne, non loin de l'endroit où il est né. Puis raconte le quotidien de la rénovation de cette maison du laboureur, au fil des saisons. Un récit intime, émouvant et drôle, sur cette aventure du quotidien, la tentative de sauver ce qui reste, d'être attentif à des choses toujours là : des liens familiaux, des savoir-faire, des paysages...

Par Jean Harambat
Chez Charivari

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Auteur

Jean Harambat

Editeur

Charivari

Genre

Réalistes, contemporains

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J'ai toujours rêvé d'être un fermier

Jean Harambat

Paru le 10/04/2026

112 pages

Charivari

23,95 €

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Scannez le code barre 9782487663329
9782487663329
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