Tu n'en mangeras point !

Manger n'a jamais été un geste anodin. Derrière chaque bouchée se cache une interdiction, une peur, une croyance. Du fruit défendu aux régimes sans gluten, la substance de nos repas est traversée par une même obsession : distinguer le pur de l'impur. Pourquoi certaines nourritures fascinent-elles autant qu'elles répugnent ? Pourquoi ce besoin irrépressible de dire "ceci est permis" ... et surtout "cela ne l'est pas" ? Des tabous religieux aux nouvelles injonctions alimentaires, Nathalie Helal remonte le fil de ces interdits qui façonnent nos cultures, nos identités et nos désirs. Car manger, c'est toujours choisir, et aussi, exclure. Un voyage captivant au coeur de nos peurs les plus intimes, là où l'alimentation cesse d'être une nécessité pour devenir un acte symbolique.