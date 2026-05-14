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Tu n'en mangeras point !

Nathalie Hélal

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Manger n'a jamais été un geste anodin. Derrière chaque bouchée se cache une interdiction, une peur, une croyance. Du fruit défendu aux régimes sans gluten, la substance de nos repas est traversée par une même obsession : distinguer le pur de l'impur. Pourquoi certaines nourritures fascinent-elles autant qu'elles répugnent ? Pourquoi ce besoin irrépressible de dire "ceci est permis" ... et surtout "cela ne l'est pas" ? Des tabous religieux aux nouvelles injonctions alimentaires, Nathalie Helal remonte le fil de ces interdits qui façonnent nos cultures, nos identités et nos désirs. Car manger, c'est toujours choisir, et aussi, exclure. Un voyage captivant au coeur de nos peurs les plus intimes, là où l'alimentation cesse d'être une nécessité pour devenir un acte symbolique.

Par Nathalie Hélal
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Nathalie Hélal

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Histoire de la gastronomie

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Tu n'en mangeras point !

Nathalie Hélal

Paru le 14/05/2026

208 pages

Editions Tallandier

19,90 €

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