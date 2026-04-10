Coeurs connectés

Clémence a trente-trois ans et une vie entièrement organisée autour de son fils Noé, autiste. Pour lui offrir les suivis nécessaires, ils quittent La Réunion pour s'installer à Créteil. Clémence jongle entre son travail en rédaction Web et l'emploi du temps de Noé ; elle fonctionne sur pilote automatique. Un manque persiste cependant : aimer à nouveau. Sur les conseils de sa soeur Raphaël, elle s'inscrit sur une application de rencontre. Après plusieurs déceptions, elle découvre le profil de Valentin, drôle et attentif : un green flag ambulant. C'est le coup de foudre ! Pourtant, leur relation émergente doit composer avec les peurs, les doutes et la réalité d'une vie à trois. Quand une décision inattendue vient bouleverser cet équilibre, Clémence doit choisir entre protéger son fils et écouter son coeur...