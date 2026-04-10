Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Coeurs connectés

Marie-Emilie Lapierre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Clémence a trente-trois ans et une vie entièrement organisée autour de son fils Noé, autiste. Pour lui offrir les suivis nécessaires, ils quittent La Réunion pour s'installer à Créteil. Clémence jongle entre son travail en rédaction Web et l'emploi du temps de Noé ; elle fonctionne sur pilote automatique. Un manque persiste cependant : aimer à nouveau. Sur les conseils de sa soeur Raphaël, elle s'inscrit sur une application de rencontre. Après plusieurs déceptions, elle découvre le profil de Valentin, drôle et attentif : un green flag ambulant. C'est le coup de foudre ! Pourtant, leur relation émergente doit composer avec les peurs, les doutes et la réalité d'une vie à trois. Quand une décision inattendue vient bouleverser cet équilibre, Clémence doit choisir entre protéger son fils et écouter son coeur...

Par Marie-Emilie Lapierre
Chez Hello Editions

|

Auteur

Marie-Emilie Lapierre

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coeurs connectés par Marie-Emilie Lapierre

Commenter ce livre

 

Coeurs connectés

Marie-Emilie Lapierre

Paru le 10/04/2026

230 pages

Hello Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386739927
9782386739927
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.