My happy family Tome 2

Afin de préserver le bonheur de sa famille, elle décide de se battre. Sophia a été vendue par ses parents et réduite en esclavage. Elle passe entre de nombreuses mains avant d'atterrir chez William Aldridge, un maître tristement célèbre pour son sadisme et sa collection d'esclaves. Les rumeurs s'avèrent cependant infondées et William se révèle être un homme au grand coeur. Alors que Sophia goûte pour la première fois à une vie paisible et heureuse, voilà qu'elle découvre la terrible réputation qui colle à la peau des Aldridge. Déterminée à redorer le blason de sa nouvelle famille, elle intègre une école prestigieuse fréquentée par les jeunes filles de la haute société. Plongez dans l'histoire d'une esclave malheureuse qui apprend à être heureuse au sein de sa nouvelle famille.