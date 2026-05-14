Il était le peintre le plus recherché dans la riche cité marchande d'Amsterdam, ce qui ne l'a pas empêché de mourir dans la plus grande pauvreté. Sans qu'il n'ait jamais quitté son pays, l'oeuvre de Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669) va bien au-delà de sa seule expérience et constitue l'un des plus puissants et diversifiés de l'histoire de l'art, gravé à jamais dans la mémoire de l'humanité - notamment La Ronde de nuit, emblématique de la culture urbaine néerlandaise qui émerge au XVIIe siècle, ou Autoportrait en Zeuxis, qui garde, encore aujourd'hui, un certain mystère. Représentant de l'âge d'or de la peinture hollandaise, Rembrandt s'intéressait aux passions humaines. Des scènes bibliques comme Bethsabée au bain tenant la lettre de David (1654) mettent en lumière la fragilité du sujet, loin au-delà de ce que représentait la peinture avant lui. Rembrandt nous a aussi laissé de nombreux autoportraits - aucun autre artiste de son époque ne s'est autant peint, documentant son évolution, de sa jeunesse à un âge avancé. Après le best-seller XXL, TASCHEN publie cette édition abrégée plus compacte des peintures de Rembrandt aux remarquables reproductions. Du Banquet de Belschatsar (vers 1635) à ses oeuvres tardives plus vigoureuses, elle donne un éclairage nouveau sur l'oeuvre peint de Rembrandt.