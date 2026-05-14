Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Paraboles de la Bible avec l'artiste Van Gogh

Flore Hauss-Boncza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection "La Bible avec un artiste" est conçue pour explorer la Bible à travers des artistes de renom. Elle se décline en plusieurs volumes reprenant chacun un livre ou un thème de la Bible, illustré ou faisant écho à l'oeuvre d'un artiste en particulier. Cette approche permet de découvrir à la fois un passage connu de la Bible, et un artiste ou mouvement artistique majeur. Dans Paraboles de la Bible avec l'artiste Van Gogh, retrouvez 17 paraboles et textes choisis parmi les plus connus du Nouveau Testament : le semeur, le bon Samaritain, les ouvriers de la dernière heure, l'homme riche insensé... éclairés par 17 oeuvres majeures peintes par Vincent van Gogh, grand lecteur de la Bible, les deux dernières années de sa vie. Voyons comment la peinture aide à explorer toutes les richesses de la Bible. Traduction officielle liturgique de la bible (AELF)

Par Flore Hauss-Boncza
Chez L'Hortense

|

Auteur

Flore Hauss-Boncza

Editeur

L'Hortense

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paraboles de la Bible avec l'artiste Van Gogh par Flore Hauss-Boncza

Commenter ce livre

 

Paraboles de la Bible avec l'artiste Van Gogh

Flore Hauss-Boncza

Paru le 14/05/2026

40 pages

L'Hortense

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959577352
9782959577352
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.