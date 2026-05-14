La collection "La Bible avec un artiste" est conçue pour explorer la Bible à travers des artistes de renom. Elle se décline en plusieurs volumes reprenant chacun un livre ou un thème de la Bible, illustré ou faisant écho à l'oeuvre d'un artiste en particulier. Cette approche permet de découvrir à la fois un passage connu de la Bible, et un artiste ou mouvement artistique majeur. Dans Paraboles de la Bible avec l'artiste Van Gogh, retrouvez 17 paraboles et textes choisis parmi les plus connus du Nouveau Testament : le semeur, le bon Samaritain, les ouvriers de la dernière heure, l'homme riche insensé... éclairés par 17 oeuvres majeures peintes par Vincent van Gogh, grand lecteur de la Bible, les deux dernières années de sa vie. Voyons comment la peinture aide à explorer toutes les richesses de la Bible. Traduction officielle liturgique de la bible (AELF)