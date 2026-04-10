Qui es-tu ?

Elle veut oublier. Il la choisit pour brûler. Mia fuit un passé qui la dévore, croyant trouver refuge à Seattle. Cependant, Damen n'est pas un homme à fuir. Tatoué, sombre, magnétique, il s'impose comme une ombre impossible à ignorer. Leur rencontre est un choc : attirance dangereuse, désir violent, un lien qui déchire et consume. Dans ce jeu de pouvoir et de vulnérabilité, Mia perd pied. Chaque regard, chaque silence, est une morsure. Elle est à la fois captive et complice d'un amour toxique, cruel, incandescent. Pour survivre, elle doit plonger dans l'abîme tomber, se perdre, puis renaître. Car avec lui, l'amour n'est jamais doux. Il est un feu qui brûle tout sur son passage.