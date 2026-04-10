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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Qui es-tu ?

Zineb Oukrid Tadi

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Elle veut oublier. Il la choisit pour brûler. Mia fuit un passé qui la dévore, croyant trouver refuge à Seattle. Cependant, Damen n'est pas un homme à fuir. Tatoué, sombre, magnétique, il s'impose comme une ombre impossible à ignorer. Leur rencontre est un choc : attirance dangereuse, désir violent, un lien qui déchire et consume. Dans ce jeu de pouvoir et de vulnérabilité, Mia perd pied. Chaque regard, chaque silence, est une morsure. Elle est à la fois captive et complice d'un amour toxique, cruel, incandescent. Pour survivre, elle doit plonger dans l'abîme tomber, se perdre, puis renaître. Car avec lui, l'amour n'est jamais doux. Il est un feu qui brûle tout sur son passage.

Par Zineb Oukrid Tadi
Chez Hello Editions

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Auteur

Zineb Oukrid Tadi

Editeur

Hello Editions

Genre

Romance sexy

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Qui es-tu ?

Zineb Oukrid Tadi

Paru le 10/04/2026

234 pages

Hello Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782386275555
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