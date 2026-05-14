Les globetrotters et la Suisse du XIXe siècle à nos jours

Berceau du tourisme depuis l'époque du Grand Tour européen, la Suisse voit son rôle se transformer avec l'essor des tours du monde à la fin du xixe siècle. Ce numéro analyse sa place dans ces premières circulations touristiques globales, qui participent à une mutation majeure de l'imaginaire géographique occidental en contexte impérial. Référence paysagère et politique dans les récits de tours du monde, la Suisse aussi voyage. Le volume interroge la spécificité des expériences des globetrotters helvétiques, les compare à celles de touristes issus d'autres pays et explore les continuités idéologiques de cette pratique jusqu'aux formes contemporaines du tour du monde, réelles ou virtuelles.