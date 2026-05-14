L'auteur et metteur en scène Lazare ouvre, avec L'Avenir des reflets, un nouveau cycle de création pour le théâtre intitulé La Comédie du mauvais sang. La troupe traverse le temps et l'histoire, des mythes antiques à la Révolution française, pour mieux interroger notre époque. Gorgone et Persée croisent Marat, journaliste et savant, ainsi que la femme de lettres Olympe de Gouges, dans un théâtre peuplé de fantômes et de musiques. L'Histoire y devient un espace de réinvention poétique, un territoire où se mêlent mémoire et imaginaire. Lazare sonde notre capacité à rêver d'autres mondes, la scène devient lieu de métamorphose où les voix du passé dialoguent avec les utopies d'aujourd'hui. Une odyssée où paroles, chants et mouvements tissent la promesse d'un avenir en reflets.