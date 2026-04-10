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François 1er

François Dimberton, Julie Ducoudray

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Né en 1494, mort en 1547, François 1er est le souverain français qui symbolise la Renaissance. Parvenu au trône pour succéder à son cousin Louis XII mort sans descendance, il va mener la France dans les guerres d'Italie, bâtir le long de la Loire des châteaux qui émerveillent encore le monde, et accueillir dans son royaume l'immense Léonard de Vinci. Un homme fougueux, généreux, parfois déraisonnable, qui laisse derrière lui un héritage magnifique.

Par François Dimberton, Julie Ducoudray
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

François Dimberton, Julie Ducoudray

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Historique

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François 1er

François Dimberton, Julie Ducoudray

Paru le 10/04/2026

56 pages

Editions du Triomphe

16,90 €

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Scannez le code barre 9782383861065
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