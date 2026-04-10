Né en 1494, mort en 1547, François 1er est le souverain français qui symbolise la Renaissance. Parvenu au trône pour succéder à son cousin Louis XII mort sans descendance, il va mener la France dans les guerres d'Italie, bâtir le long de la Loire des châteaux qui émerveillent encore le monde, et accueillir dans son royaume l'immense Léonard de Vinci. Un homme fougueux, généreux, parfois déraisonnable, qui laisse derrière lui un héritage magnifique.