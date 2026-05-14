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#Roman francophone

Une étrange récolte

Albert Ducloz

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A la mort de Désiré, bouilleur de cru respecté, dans l'incendie de sa maison, sa fille Marie voit sa vie basculer. Contrainte d'abandonner ses études pour reprendre l'activité familiale, la jeune femme découvre un univers rude, dominé par les hommes. Alors qu'elle tente de faire face au deuil et à ses nouvelles responsabilités, sa voisine Madeleine lui fait un aveu troublant : la nuit du drame, elle aurait aperçu une silhouette s'enfuyant près de la demeure en flammes. Bientôt, d'autres éléments inquiétants s'accumulent. Avec l'aide de Daniel, son ami d'enfance, elle entreprend de comprendre ce qui s'est réellement passé et se lance à la recherche de preuves pour étayer sa conviction.

Par Albert Ducloz
Chez Editions De Borée

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Auteur

Albert Ducloz

Editeur

Editions De Borée

Genre

Pays de la Loire

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Une étrange récolte

Albert Ducloz

Paru le 14/05/2026

416 pages

Editions De Borée

9,10 €

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