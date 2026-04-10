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#Manga

L'amour aux deux visages

Seno Yanase

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Kanata Shirai, étudiant Japonais fraîchement arrivé en Italie, se fait draguer tous les mercredis par le jeune boss de la mafia Italienne, Alex Lowe, et à chaque fois, ému par la passion que ce dernier fait preuve à son égard, il va boire un café avec lui. Du moins, en apparence. Car la véritable identité de Kanata n'est autre que "Black Swan, un tueur à gages expérimenté engagé par un autre clan pour éliminer Alex. Kanata a l'habitude d'utiliser son corps pour s'approcher de ses proies mais contrairement à ses cibles habituelles, son coeur commence à vaciller face à Alex qui l'aime passionnément... La romance érotique entre un tueur à gages et sa cible commence !

Par Seno Yanase
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Seno Yanase

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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L'amour aux deux visages

Seno Yanase

Paru le 10/04/2026

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382768471
9782382768471
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