L'amour aux deux visages

Kanata Shirai, étudiant Japonais fraîchement arrivé en Italie, se fait draguer tous les mercredis par le jeune boss de la mafia Italienne, Alex Lowe, et à chaque fois, ému par la passion que ce dernier fait preuve à son égard, il va boire un café avec lui. Du moins, en apparence. Car la véritable identité de Kanata n'est autre que "Black Swan, un tueur à gages expérimenté engagé par un autre clan pour éliminer Alex. Kanata a l'habitude d'utiliser son corps pour s'approcher de ses proies mais contrairement à ses cibles habituelles, son coeur commence à vaciller face à Alex qui l'aime passionnément... La romance érotique entre un tueur à gages et sa cible commence !