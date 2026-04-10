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S&N

Nagisa Furuya

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Natori, élève de terminale, mène une vie paisible de lycéen, jusqu'au jour où Setoguchi, un élève de seconde qu'il ne connaît pas du tout, lui déclare soudainement son amour. Natori refuse poliment de sortir avec lui, persuadé que l'histoire s'arrêtera là. Or, c'est sans compter l'insistance et la détermination de Setoguchi, qui se met à le suivre comme son ombre et à lui parler sans cesse... Natori, à bout de patience, finit par exploser de colère. Malheureusement, son éclat n'a pas l'effet escompté, bien au contraire, car Setoguchi tombe encore plus profondément amoureux de lui... Une histoire drôle et attendrissante à dévorer sans attendre !

Par Nagisa Furuya
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Nagisa Furuya

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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S&N

Nagisa Furuya

Paru le 10/04/2026

226 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382768426
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