Natori, élève de terminale, mène une vie paisible de lycéen, jusqu'au jour où Setoguchi, un élève de seconde qu'il ne connaît pas du tout, lui déclare soudainement son amour. Natori refuse poliment de sortir avec lui, persuadé que l'histoire s'arrêtera là. Or, c'est sans compter l'insistance et la détermination de Setoguchi, qui se met à le suivre comme son ombre et à lui parler sans cesse... Natori, à bout de patience, finit par exploser de colère. Malheureusement, son éclat n'a pas l'effet escompté, bien au contraire, car Setoguchi tombe encore plus profondément amoureux de lui... Une histoire drôle et attendrissante à dévorer sans attendre !