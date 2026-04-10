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Mes licornes kawaï à dessiner pas à pas

Collectif, Mila Editions

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Plus de 50 licornes kawaï à dessiner pas à pas dans un livre magique de 120 pages, pour les artistes dès 7 ans ! Ce grand livre de 120 pages t'invite à découvrir plus de 50 adorables licornes kawaï à dessiner pas à pas. Guidé par des explications simples et des formes tout en douceur, tu verras naître sous ta main des licornes rêveuses, gourmandes, joueuses ou encore aventurières. Page après page, ton carnet devient un monde féerique où la créativité brille de mille couleurs. Un voyage plein de tendresse et d'imagination, parfait pour tous les petits artistes dès 7 ans !

Par Collectif, Mila Editions
Chez Mila éditions

|

Auteur

Collectif, Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes licornes kawaï à dessiner pas à pas

Collectif, Mila Editions

Paru le 10/04/2026

120 pages

Mila éditions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782378793166
9782378793166
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