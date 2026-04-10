Mes licornes kawaï à dessiner pas à pas

Plus de 50 licornes kawaï à dessiner pas à pas dans un livre magique de 120 pages, pour les artistes dès 7 ans ! Ce grand livre de 120 pages t'invite à découvrir plus de 50 adorables licornes kawaï à dessiner pas à pas. Guidé par des explications simples et des formes tout en douceur, tu verras naître sous ta main des licornes rêveuses, gourmandes, joueuses ou encore aventurières. Page après page, ton carnet devient un monde féerique où la créativité brille de mille couleurs. Un voyage plein de tendresse et d'imagination, parfait pour tous les petits artistes dès 7 ans !