L'analyse de groupe au défi de l'actualité et de l'incertitude du monde

Le monde contemporain est traversé par des mutations profondes qui bouleversent toutes les dimensions de la vie individuelle et collective. L'actualité, marquée par une violence diffuse, fragilise les liens, confronte les individus à la perte de repères stables, et ébranle les assises narcissiques. Penser le groupe, et analyser le groupe, c'est-à-dire en repérer les processus et en formuler les concepts, mais aussi, en imaginer des dispositifs sociaux, thérapeutiques ou formatifs dont la groupalité est le principal levier, le plus souvent articulé aux défis posés par le chaos du monde. Dans ce contexte, comment soutenir la groupalité comme un paradigme en soi, et non comme un simple outil, voire comme une solution économique, efficace certes mais sans mobiliser la réflexivité ? Ce numéro de la RPPG se donne pour mission d'explorer : - les nouvelles formes de souffrance psychique rencontrées dans les groupes contemporains ; - les enjeux épistémologiques que ces formes posent à la psychanalyse de groupe ; - les mutations des dispositifs, des cadres et des pratiques ; - la façon dont l'analyse de groupe peut continuer à se réinventer comme paradigme vivant de pensée du lien, de la conflictualité et du sujet.