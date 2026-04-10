Mon château de licornes à déplier, colorier et décorer !

Une pochette qui renferme un grand dépliant en forme de château, à colorier, et deux planches d'autocollants remplies de licornes, d'arc-en-ciel et de décorations féériques ! Bienvenue dans ton château de licornes ! Ouvre cette pochette et entre dans un monde enchanté grâce à : - Un grand dépliant en forme de château féérique, pour jouer ! - Une frise intérieure représentant le jardin fantastique des licornes à colorier. - Deux planches de stickers remplies de licornes, d'arc-en-ciel et de décorations magiques pour personnaliser ton château. Invente un monde magique rien qu'à toi !