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Mon château de licornes à déplier, colorier et décorer !

Claire Zucchelli-Romer

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Une pochette qui renferme un grand dépliant en forme de château, à colorier, et deux planches d'autocollants remplies de licornes, d'arc-en-ciel et de décorations féériques ! Bienvenue dans ton château de licornes ! Ouvre cette pochette et entre dans un monde enchanté grâce à : - Un grand dépliant en forme de château féérique, pour jouer ! - Une frise intérieure représentant le jardin fantastique des licornes à colorier. - Deux planches de stickers remplies de licornes, d'arc-en-ciel et de décorations magiques pour personnaliser ton château. Invente un monde magique rien qu'à toi !

Par Claire Zucchelli-Romer
Chez Mila éditions

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Auteur

Claire Zucchelli-Romer

Editeur

Mila éditions

Genre

Bricolage et création

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Mon château de licornes à déplier, colorier et décorer !

Claire Zucchelli-Romer

Paru le 23/04/2026

Mila éditions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782378793029
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