Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Quand Vichy jugeait Léon Blum

Marie-Luce Nemo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le ? on Blum, homme de pense ? e et d'action, a incarne ? , en fide`le he ? ritier de Jaure`s, une vision du progre`s qui place l'humain au coeur de ses pre ? occupations. Apre`s la scission du congre`s de Tours et jusqu'a` la victoire du Front populaire, Blum, devenu la figure de proue du socialisme franc ? ais, va reconstruire la SFIO. A la tête de la première force de la coalition de gauche en mai 1936, il devient président du Conseil. Ses re ? formes, telles que la semaine de 40 heures, les conge ? s paye ? s ou encore la solidarité prolongée, vont transformer durablement la vie des français et jeter les bases d'un mode`le social plus juste. C'est bien ce qui lui reprochera le re ? gime de Vichy. Il traduira Blum, du 19 fe ? vrier au 15 avril 1942, devant une Cour supre^me de justice spe ? cialement cre ? e ? e pour juger, et de pre ? fe ? rence condamner, le Front populaire et, plus largement, la Re ? publique. De ce de ? plorable proce`s tenu a` Riom, Le ? on Blum sortira politiquement et moralement vainqueur...

Par Marie-Luce Nemo
Chez Privat

|

Auteur

Marie-Luce Nemo

Editeur

Privat

Genre

Vichy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand Vichy jugeait Léon Blum par Marie-Luce Nemo

Commenter ce livre

 

Quand Vichy jugeait Léon Blum

Marie-Luce Nemo

Paru le 14/05/2026

260 pages

Privat

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708954281
9782708954281
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.