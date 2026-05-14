Quand Vichy jugeait Léon Blum

Le ? on Blum, homme de pense ? e et d'action, a incarne ? , en fide`le he ? ritier de Jaure`s, une vision du progre`s qui place l'humain au coeur de ses pre ? occupations. Apre`s la scission du congre`s de Tours et jusqu'a` la victoire du Front populaire, Blum, devenu la figure de proue du socialisme franc ? ais, va reconstruire la SFIO. A la tête de la première force de la coalition de gauche en mai 1936, il devient président du Conseil. Ses re ? formes, telles que la semaine de 40 heures, les conge ? s paye ? s ou encore la solidarité prolongée, vont transformer durablement la vie des français et jeter les bases d'un mode`le social plus juste. C'est bien ce qui lui reprochera le re ? gime de Vichy. Il traduira Blum, du 19 fe ? vrier au 15 avril 1942, devant une Cour supre^me de justice spe ? cialement cre ? e ? e pour juger, et de pre ? fe ? rence condamner, le Front populaire et, plus largement, la Re ? publique. De ce de ? plorable proce`s tenu a` Riom, Le ? on Blum sortira politiquement et moralement vainqueur...