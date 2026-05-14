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L'appel des vaisseaux d'os

RJ Barker

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Les arakeesiens sont de retour dans les Cent îles et leur réapparition n'augure que guerre et destruction. Les rêves de paix de Meas la chanceuse, déjà mis à mal par le retour des dragons de mer, semblent définitivement partir en fumée alors que la Treizièmebern Gilbryn resserre son emprise sur l'Archipel et écrase toute dissidence. Aussi, quand l'équipage de L'Enfant de la marée découvre sur un vaisseau en perdition une horde d'esclaves maintenus captifs dans des conditions atroces, c'est tout un complot sinistre qui se dessine. A la recherche d'une stratégie pour chasser les keyshans afin de construire de nouveaux vaisseaux d'os, la caste dirigeante semble prête à tout. Plus que jamais, L'Enfant de la marée et son équipage devront naviguer entre les complots politiques, les inimitiés personnelles et les rivalités ancestrales, alors que des dissensions minent la cohésion à bord du navire. British Fantasy Award 2020 du meilleur roman pour Les Vaisseaux d'Os "Brillant ! " Robin Hobb "Un monde fascinant et une intrigue tortueuse, tous deux portés par des personnages auxquels je me suis attaché. Un succès incontestable". John Gwynne

Par RJ Barker
Chez Leha Editions

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Auteur

RJ Barker

Editeur

Leha Editions

Genre

Fantasy

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L'appel des vaisseaux d'os

RJ Barker trad. Hermine Hémon, Erwan Devos

Paru le 14/05/2026

480 pages

Leha Editions

25,00 €

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