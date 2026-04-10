Les Gardiens de la Rance à Saint-Malo

Dans ce roman-jeu, tu incarnes Yann, un ado de 14 ans. Toi et ta petite soeur Rozenn passez vos vacances chez votre grand-père au coeur de la cité de Saint-Malo. Alors que vous explorez sa magnifique bibliothèque remplie de livres anciens, vous découvrez une vieille carte qui semble indiquer l'emplacement d'un trésor... et pas n'importe lequel : celui de Surcouf, le corsaire légendaire ! C'est décidé, vous partez à l'aventure pour tenter de le retrouver ! Mais au fur et à mesure de votre enquête, le danger vous guette : une inquiétante société secrète recherche aussi ce butin et est à vos trousses. S'engagent alors une véritable course-poursuite et un contre-la-montre à travers la vieille ville.