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Les Gardiens de la Rance à Saint-Malo

Vincent Raffaitin, Mouk

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Dans ce roman-jeu, tu incarnes Yann, un ado de 14 ans. Toi et ta petite soeur Rozenn passez vos vacances chez votre grand-père au coeur de la cité de Saint-Malo. Alors que vous explorez sa magnifique bibliothèque remplie de livres anciens, vous découvrez une vieille carte qui semble indiquer l'emplacement d'un trésor... et pas n'importe lequel : celui de Surcouf, le corsaire légendaire ! C'est décidé, vous partez à l'aventure pour tenter de le retrouver ! Mais au fur et à mesure de votre enquête, le danger vous guette : une inquiétante société secrète recherche aussi ce butin et est à vos trousses. S'engagent alors une véritable course-poursuite et un contre-la-montre à travers la vieille ville.

Par Vincent Raffaitin, Mouk
Chez Beluga

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Auteur

Vincent Raffaitin, Mouk

Editeur

Beluga

Genre

Livres-jeux

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Les Gardiens de la Rance à Saint-Malo

Vincent Raffaitin, Mouk

Paru le 10/04/2026

136 pages

Beluga

13,00 €

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Scannez le code barre 9782371333635
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