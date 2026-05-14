La responsabilité maçonnique

L'Initiation : une boussole pour le monde de demain. Dans un siècle saturé d'immédiateté et de virtualité, Jean-Laurent Turbet nous invite à redécouvrir un trésor oublié : l'initiation. Loin d'être un secret réservé à une élite, elle est avant tout une structure universelle, un rite de passage nécessaire pour passer de "l'avoir" à "l'être" . A travers une exploration fascinante des sagesses anciennes - des mystères d'Eleusis au chamanisme, de l'Orient intérieur à l'hermétisme occidental - cet ouvrage dévoile la permanence du processus de mort et de renaissance symboliques. L'auteur démontre comment ces traditions millénaires offrent aujourd'hui aux jeunes générations une voie de liberté et de verticalité. Plus qu'une étude historique, ce livre est un plaidoyer pour une spiritualité laïque et vivante. Il présente notamment le Rite Ecossais Ancien et Accepté comme une méthode de construction de soi, où le symbole et le silence deviennent les outils d'une authentique transformation intérieure. Un guide pédagogique et inspirant pour tous les "cherchants" en quête de Réel.