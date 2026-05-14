Par les chemins verts

En 1975 paraissait Chemin faisant, signé de Jacques Lacarrière, écrivain et historien. Un livre événement, à la fois chronique d'itinérance à pied à travers la France et réflexion sur la ruralité des années 1970, qui a inspiré toute une génération. Cinquante ans plus tard, un architecte urbaniste a voulu scruter les paysages, se confronter à la France et aux Français le long de Chemin faisant. Cette aventure singulière de 1 000 km entre l'Alsace et les Corbières n'est pas celle d'un randonneur qui se flatte d'écriture, empilant une succession d'impressions de voyages, mais l'odyssée d'un écrivain voyageur qui pose son regard sur un demi-siècle d'évolution du monde rural. C'est une fresque d'aujourd'hui, portée par le charme hypnotique de l'itinérance, et qui dessine une géographie aussi inattendue que positive. Un atlas à ciel ouvert qui nous invite à renouer avec nos paysages et nos villages pour le plaisir premier de cheminer.