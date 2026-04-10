Mène ton enquête avec les pompiers ! Ca y est, Gabriel et Manon commencent leur stage aux côtés des pompiers ! Une superbe journée s'annonce, aux côtés de Saphir, le chien et mascotte de la caserne... Au programme : éteindre un feu, sauver des animaux en détresse, actionner le gyrophare pour partir en intervention. Mais alors que les enfants se lancent dans un exercice, ils tombent sur un code mystérieux et croisent d'étranges individus. Et surtout... ils découvrent qu'un passe-partout a disparu ! Est-ce qu'un cambriolage se prépare ? Mais dans une caserne, qu'y a t-il à voler ? A moins que... . Il est temps pour Manon et Gabriel d'enquêter, tout feu tout flamme !