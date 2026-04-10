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Avec les pompiers

Charlotte Grossetête, Margaux Saltel

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Mène ton enquête avec les pompiers ! Ca y est, Gabriel et Manon commencent leur stage aux côtés des pompiers ! Une superbe journée s'annonce, aux côtés de Saphir, le chien et mascotte de la caserne... Au programme : éteindre un feu, sauver des animaux en détresse, actionner le gyrophare pour partir en intervention. Mais alors que les enfants se lancent dans un exercice, ils tombent sur un code mystérieux et croisent d'étranges individus. Et surtout... ils découvrent qu'un passe-partout a disparu ! Est-ce qu'un cambriolage se prépare ? Mais dans une caserne, qu'y a t-il à voler ? A moins que... . Il est temps pour Manon et Gabriel d'enquêter, tout feu tout flamme !

Par Charlotte Grossetête, Margaux Saltel
Chez Fleurus

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Auteur

Charlotte Grossetête, Margaux Saltel

Editeur

Fleurus

Genre

Livres-jeux

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Avec les pompiers

Charlotte Grossetête, Margaux Saltel

Paru le 10/04/2026

96 pages

Fleurus

12,90 €

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Scannez le code barre 9782215199281
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