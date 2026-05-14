L'IA pour les photographes

Explorez la création d'images générées par intelligence artificielle ! Alors qu'une nouvelle révolution bouscule le monde de la photographie - celle de l'IA générative ! , Franck Lecrenay propose une approche claire et stimulante de ces nouveaux outils. Tout en défendant avec force l'identité du photographe, il aborde l'IA comme un nouvel espace de création une nouvelle manière de produire des images, de (ré)exploiter ses photographies, de raconter des histoires et d'explorer son imaginaire. Conçu pour les photographes curieux, sceptiques ou passionnément technophiles, ainsi que pour tous ceux qui veulent créer des images ou travailler à partir de leurs propres photos, ce guide propose : - une méthodologie claire de création de prompts ; - une approche éthique assumée (les outils ne sont pas dangereux, les usages peuvent l'être) ; - et une vision affirmée : photographie et IA générative sont deux pratiques distinctes, complémentaires et profondément créatives.