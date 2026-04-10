Perceval ou le Conte du Graal

Jeune homme naïf, Perceval décide de devenir chevalier. Il se rend pour cela à la cour du roi Arthur afin de s'y faire adouber : c'est pour lui le début d'une série d'aventures merveilleuses et périlleuses. Dans ce récit initiatique, Chrétien de Troyes introduit l'un des mythes les plus célèbres de la littérature française : celui de la quête du graal. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et littéraire - Chronologie - Glossaire TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Explications de texte guidées - Education aux médias et à l'information - Histoire des arts - Un livre, un film : Indiana Jones et la Dernière Croisade de Spielberg GROUPEMENT DE TEXTES - Les objets merveilleux dans la littérature.