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#Roman francophone

Perceval ou le Conte du Graal

De troyes Chrétien, Chrétien de Troyes

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Jeune homme naïf, Perceval décide de devenir chevalier. Il se rend pour cela à la cour du roi Arthur afin de s'y faire adouber : c'est pour lui le début d'une série d'aventures merveilleuses et périlleuses. Dans ce récit initiatique, Chrétien de Troyes introduit l'un des mythes les plus célèbres de la littérature française : celui de la quête du graal. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et littéraire - Chronologie - Glossaire TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Explications de texte guidées - Education aux médias et à l'information - Histoire des arts - Un livre, un film : Indiana Jones et la Dernière Croisade de Spielberg GROUPEMENT DE TEXTES - Les objets merveilleux dans la littérature.

Par De troyes Chrétien, Chrétien de Troyes
Chez Magnard

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Auteur

De troyes Chrétien, Chrétien de Troyes

Editeur

Magnard

Genre

Collège

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Perceval ou le Conte du Graal

De troyes Chrétien, Chrétien de Troyes trad. Jacques Ribard

Paru le 10/04/2026

256 pages

Magnard

4,50 €

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Scannez le code barre 9782210786752
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