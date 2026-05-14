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Au nom de la Lumière

Amandine Wanert, Clotilde Jannin

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Rome, 303 ap. J. -C. L'empereur Dioclétien a décidé de pourchasser les chrétiens : leurs réunions sont interdites, leurs livres doivent être brûlés... et la peur gagne les foyers. La jeune Agnès, une riche chrétienne de 13 ans, aidée de son esclave Emérentienne, décide d'agir. Lorsqu'elles croisent la route de Sixte, un apprenti menuisier téméraire, une belle amitié naît - et avec elle, un projet fou : sauver les précieux écrits pour qu'ils ne soient pas détruits, et venir en aide aux chrétiens brutalisés. Du Champ de Mars aux ruelles populaires du Vélabre, des riches domus aux catacombes obscures, les trois adolescents devront faire preuve d'ingéniosité et de bravoure. Mais face aux persécutions et aux dangers, leur courage suffira-t-il ? Un roman d'aventure, où l'amitié et l'espérance sont les armes des faibles pour défendre la lumière du Christ, jusqu'au martyre.

Par Amandine Wanert, Clotilde Jannin
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Amandine Wanert, Clotilde Jannin

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Eveil de la foi

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Au nom de la Lumière

Amandine Wanert, Clotilde Jannin

Paru le 14/05/2026

272 pages

Editions Emmanuel

16,50 €

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