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Sacs de rêve

Nune Kerobyan

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Une collection originale de sacs que tout passionné aimerait avoir dans sa garde-robe. Des créations les plus audacieuses aux icônes intemporelles, 45 illustrations pleine page de Nune Kerobyan inspirées des modèles des grandes maisons - Chanel, Hermès, Fendi, Dior, Prada, Gucci. Conçu pour les amateurs de coloriage : grâce à un papier épais idéal pour feutres, pastels et crayons de couleur. Choisissez votre palette et laissez éclore votre style. Il ne vous reste plus qu'à choisir une couleur et à vous lancer !

Par Nune Kerobyan
Chez Gremese International

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Auteur

Nune Kerobyan

Editeur

Gremese International

Genre

Coloriages adultes

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Sacs de rêve

Nune Kerobyan

Paru le 11/06/2026

Gremese International

12,90 €

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Scannez le code barre 9782366774429
9782366774429
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