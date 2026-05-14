Sacs de rêve

Une collection originale de sacs que tout passionné aimerait avoir dans sa garde-robe. Des créations les plus audacieuses aux icônes intemporelles, 45 illustrations pleine page de Nune Kerobyan inspirées des modèles des grandes maisons - Chanel, Hermès, Fendi, Dior, Prada, Gucci. Conçu pour les amateurs de coloriage : grâce à un papier épais idéal pour feutres, pastels et crayons de couleur. Choisissez votre palette et laissez éclore votre style. Il ne vous reste plus qu'à choisir une couleur et à vous lancer !