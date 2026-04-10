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Justice et coutumes autochtones

Sylvie Humbert, Etienne Cornut

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La justice des outre-mer, défis d'un système en crise. Cet ouvrage est le fruit d'une enquête de l'AFHJ sur la justice dans les outre-mer afin d'en mieux saisir la spécificité. En Guyane, aux Antilles, à Mayotte, à La Réunion, et en Nouvelle-Calédonie la persistance de la coutume, mémoire vivante d'une partie de la population et acte de résistance à des tentatives de sujétion coloniale dans des territoires où le multiculturalisme est très présent, a interrogé les auteurs. Les constats sont très pessimistes : la justice est en crise ! Les questions partout les mêmes : quel profil doivent présenter les juges pour exercer correctement leur office ? Quels moyens sont mis en oeuvre pour rendre une justice en phase avec les enjeux spécifiques de ces territoires ? Quel droit faut-il appliquer sans dénaturer les traditions ancestrales encore très présentes dans ces populations ? Les inquiétudes portent également sur les mineurs confrontés à la fois à la tradition et à la modernité.

Par Sylvie Humbert, Etienne Cornut
Chez La Documentation Française

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Auteur

Sylvie Humbert, Etienne Cornut

Editeur

La Documentation Française

Genre

Histoire du droit

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Justice et coutumes autochtones

Sylvie Humbert, Etienne Cornut

Paru le 10/04/2026

100 pages

La Documentation Française

22,00 €

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Scannez le code barre 9782111741850
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